Az Ru En Tr
mynews
26 may 2017. Cümə
Loading...

UEFA Avroliqada mövsümün rəmzi yığmasını açıqladı

İdman - - Oxunma sayı: 1307
UEFA Avroliqada mövsümün rəmzi yığmasını açıqladı

UEFA Avropa Liqasında mövsümün ən yaxşı komandası açıqlanıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, qitənin ali futbol qurumunun texniki heyəti 18 nəfərdən ibarət komanda seçib.

 

Münsiflərin tərkibinə Kristian Kivu, Stefan Maevski, Miksu Paatelaynen, SER Aleks Ferqyusson, İon Lupesku və Deyan Stankoviç daxil edir. Rəmzi heyətdə "Mançester Yunayted"in 8 oyunçusunun yer alması maraqla qarşılanıb. Seçilmiş komanda təqdim edirik.

 

Qapıçılar: Serxio Alvares (“Selta”), Serxio Romero (“Mançester Yunayted”)

 

Müdafiəçilər: Erik Beyli (“Mançester Yunayted”), Qustav Kabral (“Selta”), Jeremi Morel (“Lion”), Mateys de Liqt (“Ayaks”), Antonio Valensiya (“Mançester Yunayted”)

 

Yarımmüdafiəçilər: Pablo Ernandes (“Selta”), Ander Errera, Pol Poqba, Henrik Mxitarya (hamısı “Mançester Yunayted”), Yuri Tilemans (“Anderlext”), Korentin Tolisso (“Lion”), Amin Yunes (“Ayaks”)

 

Hücumçular: Zlatan İbrahimoviç (“Mançester Yunayted”), Aleksandr Lakazette (“Lion”), Bertran Traore (“Ayaks”)

 
Paylaş


loading...


Digər xəbərlər

Xəbər lenti

loading...

Redaktorun seçimi

Xüsusi əməliyyat keçirildi - 3 silahlı öldü

Xüsusi əməliyyat keçirildi - 3 silahlı öldü

Bu, Prezidentin “Qarabağa qayıdırıq, buna hazır olun!” mesajıdır

Bu, Prezidentin “Qarabağa qayıdırıq, buna hazır olun!” mesajıdır

Bütün zamanların dahisi - ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV - EKSKLÜZİV

Bütün zamanların dahisi - ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV - EKSKLÜZİV

Əli Əhmədov: "Hər bir lider öz xalqının yetirməsi, hər bir ölkə öz liderinin əsəridir"

Əli Əhmədov: "Hər bir lider öz xalqının yetirməsi, hər bir ölkə öz liderinin əsəridir"

BAXCP rəsmisi: “Əli Kərimlinin başı "siyasi məhbus" alverinə qarışıb” - AÇIQLAMA

BAXCP rəsmisi: “Əli Kərimlinin başı "siyasi məhbus" alverinə qarışıb” - AÇIQLAMA

© 2008-2017. Səs İnformasiya Agentliyi, Bütün hüquqlar qorunur. Məlumatlardan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. İfadə olunan fikirlərə sayt məsuliyyət daşımır.
Ünvan: Ü. Hacıbəyov küçəsi, 32; Bakı, Azərbaycan. Email: [email protected] Tel.: (+994 12) 598-33-90; Faks: (+994 12) 493-11-62;
Netservice.az