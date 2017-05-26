UEFA Avroliqada mövsümün rəmzi yığmasını açıqladı

UEFA Avropa Liqasında mövsümün ən yaxşı komandası açıqlanıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, qitənin ali futbol qurumunun texniki heyəti 18 nəfərdən ibarət komanda seçib.
Münsiflərin tərkibinə Kristian Kivu, Stefan Maevski, Miksu Paatelaynen, SER Aleks Ferqyusson, İon Lupesku və Deyan Stankoviç daxil edir. Rəmzi heyətdə "Mançester Yunayted"in 8 oyunçusunun yer alması maraqla qarşılanıb. Seçilmiş komanda təqdim edirik.
Qapıçılar: Serxio Alvares (“Selta”), Serxio Romero (“Mançester Yunayted”)
Müdafiəçilər: Erik Beyli (“Mançester Yunayted”), Qustav Kabral (“Selta”), Jeremi Morel (“Lion”), Mateys de Liqt (“Ayaks”), Antonio Valensiya (“Mançester Yunayted”)
Yarımmüdafiəçilər: Pablo Ernandes (“Selta”), Ander Errera, Pol Poqba, Henrik Mxitarya (hamısı “Mançester Yunayted”), Yuri Tilemans (“Anderlext”), Korentin Tolisso (“Lion”), Amin Yunes (“Ayaks”)
Hücumçular: Zlatan İbrahimoviç (“Mançester Yunayted”), Aleksandr Lakazette (“Lion”), Bertran Traore (“Ayaks”)