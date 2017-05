Van Persi "Fənərbaxça"nı qələbəyə daşıdı

Futbol üzrə Türkiyə superliqasında 32-ci tura yekun vurulub. Turun son oyun günündə 2 görüş keçirilib. “Fənərbaxça” səfərdə “Gənclərbirliyi”nə qalib gəlib – 2:1. “Akhisar” öz meydanında “Alanyaspor”dan üstün olub – 3:0.

22 may



Türkiyə superliqası



32-ci tur



“Akhisar” – “Alanyaspor” - 3:0

Qollar: Lopes, 11, Çikalleşi, 69, Hurmacı, 84



“Gənclərbirliyi” – “Fənərbaxça” - 1:2

Qollar: Seçuk, 45+2 (1:0), Van Persi, 49 (1:1), 75 (1:2)



19 may



“Qalatasaray” – “Osmanlıspor” - 2:0



20 may



“Rizəspor” – “Qaziantepspor” - 2:0



“Kayserispor” – “Adanaspor” - 1:1



“Antalyaspor” – “Bursaspor” - 2:1



“Beşiktaş” – “Kasımpaşa” - 4:1



21 may



“Konyaspor” – “Karabükspor” - 3:0

“Trabzonspor” – “Başakşəhər” - 0:0