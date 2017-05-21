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21 may 2017. Bazar günü
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Bundesliqada mövsümə yekun vurulub

İdman - - Oxunma sayı: 1575
Bundesliqada mövsümə yekun vurulub

Dünən futbol üzrə Almaniya bundesliqasında 2016/2017 mövsümünə yekun vurulub. Çempionluğunu təmin etmiş "Bavariya", ikinci "Leyptsiq" və üçüncü olan Dortmund "Borussiya"sı UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. 4-cü pillədəki "Hoffenhaym" isə ÇL-in təsnifat mərhələsində mübarizə aparacaq. "Köln" və "Herta" Avroliqada oynamaq hüququ qazanıb. Bundesliqanı "Darmştadt" və "İnqolştadt" tərk edib. "Volfsburq" isə liqada qalmaq üçün ikinci bundesliqanı üçüncü pillədə bitirən komanda ilə qarşılaşacaq.


“Borussiya” (Dortmund) – “Verder” (Bremen) - 4:3
Qollar: Yunuzoviç, 7 (0:1), Marko Roys, 32 (1:1), Pyer-Emerik Obameyanq, 42 (2:1), Fin Bartels, 46 (2:2), Maks Kruse, 68 (2:3), Marko Roys, 75-pen (3:3), Pyer-Emerik Obameyanq, 89-pen (4:3)
 
“Köln” – “Maynts” - 2:0
Qol: Hektor, 43, Yuya Osako, 87
 
“Ayntraxt” – “Leyptsiq” - 2:2
Qol: Şabitzer, 25 (0:1), Poulsen, 56 (0:2), Valleyo, 83 (1:2), Blum, 90 (2:2)
 
“Hamburq” – “Volfsburq” - 2:1
Qollar: Knoçe, 23 (0:1), Kostiç, 32 (1:1), Valdşidt, 88 (2:1)
 
“Herta” – “Bayer” - 2:6
Qollar: Xavyer Hernandes, 5 (0:1), Kai Havertz, 31 (0:2), 45 (0:3), Kiesslinq, 64 (0:4), Veiser, 71 (1:4), Aranguiz, 81-pen (1:5), Sami Allagui, 86-pen (2:5), Pohjanpalo,  90 (2:6)
 
“Hoffenhaym” – “Auqsburq” - 0:0
 
“İnqolştdat” – “Şalke” - 1:1
Qollar:  Avdijay, 2 (0:1), Qross, 41 (1:1)
 
“Borussiya” (Münhenqladbax) – “Darmştadt” - 2:2
Qollar: Torgan Azar, 50 (1:0), Şipplok, 62 (1:1), Rafael, 65 (2:1), Marsel Heller, 90 (2:2)

"Bavariya" - "Frayburq" - 4:1
Qollar: Robben, 4 (1:0), Vidal, 73 (2:0), Peterson, 76 (2:1), Riberi, 90+1 (3:1), Kimmix, 90+4 (4:1)



 

1.

Bavariya

34

25

7

2

89:22

82

2.

Leyptsiq

34

20

7

7

66:39

67

3.

Borussiya Dortmund

34

18

10

6

72:40

64

4.

Hoffenhaym

34

16

14

4

64:37

62

5.

Köln

34

12

13

9

51:42

49

6.

Herta

34

15

4

15

43:47

49

7.

Frayburq

34

14

6

14

42:60

48

8.

Verder

34

13

6

15

61:64

45

9.

Borussiya Münhenqladbax

34

12

9

13

45:49

45

10.

Şalke

34

11

10

13

45:40

43

11.

Ayntraxt

34

11

9

14

36:43

42

12.

Bayer

34

11

8

15

53:55

41

13.

Auqsburq

34

9

11

14

35:51

38

14.

Hamburq

34

10

8

16

33:61

38

15.

Maynts

34

10

7

17

44:55

37

16.

Volfsburq

34

10

7

17

34:52

37

17.

İnqolştadt

34

8

8

18

36:57

32

18.

Darmştadt

34

7

4

23

28:63

25

 
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