Bundesliqada mövsümə yekun vurulub

Dünən futbol üzrə Almaniya bundesliqasında 2016/2017 mövsümünə yekun vurulub. Çempionluğunu təmin etmiş "Bavariya", ikinci "Leyptsiq" və üçüncü olan Dortmund "Borussiya"sı UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. 4-cü pillədəki "Hoffenhaym" isə ÇL-in təsnifat mərhələsində mübarizə aparacaq. "Köln" və "Herta" Avroliqada oynamaq hüququ qazanıb. Bundesliqanı "Darmştadt" və "İnqolştadt" tərk edib. "Volfsburq" isə liqada qalmaq üçün ikinci bundesliqanı üçüncü pillədə bitirən komanda ilə qarşılaşacaq.
“Borussiya” (Dortmund) – “Verder” (Bremen) - 4:3
Qollar: Yunuzoviç, 7 (0:1), Marko Roys, 32 (1:1), Pyer-Emerik Obameyanq, 42 (2:1), Fin Bartels, 46 (2:2), Maks Kruse, 68 (2:3), Marko Roys, 75-pen (3:3), Pyer-Emerik Obameyanq, 89-pen (4:3)
“Köln” – “Maynts” - 2:0
Qol: Hektor, 43, Yuya Osako, 87
“Ayntraxt” – “Leyptsiq” - 2:2
Qol: Şabitzer, 25 (0:1), Poulsen, 56 (0:2), Valleyo, 83 (1:2), Blum, 90 (2:2)
“Hamburq” – “Volfsburq” - 2:1
Qollar: Knoçe, 23 (0:1), Kostiç, 32 (1:1), Valdşidt, 88 (2:1)
“Herta” – “Bayer” - 2:6
Qollar: Xavyer Hernandes, 5 (0:1), Kai Havertz, 31 (0:2), 45 (0:3), Kiesslinq, 64 (0:4), Veiser, 71 (1:4), Aranguiz, 81-pen (1:5), Sami Allagui, 86-pen (2:5), Pohjanpalo, 90 (2:6)
“Hoffenhaym” – “Auqsburq” - 0:0
“İnqolştdat” – “Şalke” - 1:1
Qollar: Avdijay, 2 (0:1), Qross, 41 (1:1)
“Borussiya” (Münhenqladbax) – “Darmştadt” - 2:2
Qollar: Torgan Azar, 50 (1:0), Şipplok, 62 (1:1), Rafael, 65 (2:1), Marsel Heller, 90 (2:2)
"Bavariya" - "Frayburq" - 4:1
Qollar: Robben, 4 (1:0), Vidal, 73 (2:0), Peterson, 76 (2:1), Riberi, 90+1 (3:1), Kimmix, 90+4 (4:1)
|
1.
|
Bavariya
|
34
|
25
|
7
|
2
|
89:22
|
82
|
2.
|
Leyptsiq
|
34
|
20
|
7
|
7
|
66:39
|
67
|
3.
|
Borussiya Dortmund
|
34
|
18
|
10
|
6
|
72:40
|
64
|
4.
|
Hoffenhaym
|
34
|
16
|
14
|
4
|
64:37
|
62
|
5.
|
Köln
|
34
|
12
|
13
|
9
|
51:42
|
49
|
6.
|
Herta
|
34
|
15
|
4
|
15
|
43:47
|
49
|
7.
|
Frayburq
|
34
|
14
|
6
|
14
|
42:60
|
48
|
8.
|
Verder
|
34
|
13
|
6
|
15
|
61:64
|
45
|
9.
|
Borussiya Münhenqladbax
|
34
|
12
|
9
|
13
|
45:49
|
45
|
10.
|
Şalke
|
34
|
11
|
10
|
13
|
45:40
|
43
|
11.
|
Ayntraxt
|
34
|
11
|
9
|
14
|
36:43
|
42
|
12.
|
Bayer
|
34
|
11
|
8
|
15
|
53:55
|
41
|
13.
|
Auqsburq
|
34
|
9
|
11
|
14
|
35:51
|
38
|
14.
|
Hamburq
|
34
|
10
|
8
|
16
|
33:61
|
38
|
15.
|
Maynts
|
34
|
10
|
7
|
17
|
44:55
|
37
|
16.
|
Volfsburq
|
34
|
10
|
7
|
17
|
34:52
|
37
|
17.
|
İnqolştadt
|
34
|
8
|
8
|
18
|
36:57
|
32
|
18.
|
Darmştadt
|
34
|
7
|
4
|
23
|
28:63
|
25