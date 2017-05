"Qalatasaray" öz meydanında qələbə qazandı

Futol üzrə Türkiyə superliqasında 32-ci tura start verilib. Qol.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçirilib. “Qalatasaray” öz meydanında “Osmanlıspor”u qəbul edib. Oyun “cim-bom”un 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. eyd edək ki, turun digər oyunları bu gün və sabah keçiriləcək.

19 may



Türkiyə Super Liqası



32-ci tur



“Qalatasaray” – “Osmanlıspor” - 2:0

Qollar: Sneyder, 24, Sinan, 35





20 may



14:30 “Rizəspor” – “Qaziantepspor”



17:00 “Kayserispor” – “Adanaspor”



20:00 “Antalyaspor” – “Bursaspor”



20:00 “Beşiktaş” – “Kasımpaşa”



21 may



17:00 “Konyaspor” – “Karabükspor”



20:00 “Trabzonspor” – “Başakşəhər”



22 may



21:00 “Akhisar” – “Alanyaspor”



21:00 “Gənclərbirliyi” – “Fənərbaxça”