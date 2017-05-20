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20 may 2017. Şənbə
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"Qalatasaray" öz meydanında qələbə qazandı

İdman - - Oxunma sayı: 960
"Qalatasaray" öz meydanında qələbə qazandı

Futol üzrə Türkiyə superliqasında 32-ci tura start verilib. Qol.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçirilib. “Qalatasaray” öz meydanında “Osmanlıspor”u qəbul edib. Oyun “cim-bom”un 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.  eyd edək ki, turun digər oyunları bu gün və sabah keçiriləcək.

19 may

Türkiyə Super Liqası

32-ci tur

“Qalatasaray” – “Osmanlıspor” - 2:0
Qollar: Sneyder, 24, Sinan, 35
 

20 may

14:30 “Rizəspor” – “Qaziantepspor”

17:00 “Kayserispor” – “Adanaspor”

20:00 “Antalyaspor” – “Bursaspor”

20:00 “Beşiktaş” – “Kasımpaşa”
 
21 may

17:00 “Konyaspor” – “Karabükspor”

20:00 “Trabzonspor” – “Başakşəhər”
 
22 may

21:00 “Akhisar” – “Alanyaspor”

21:00 “Gənclərbirliyi” – “Fənərbaxça”

 

1.

Beşiktaş

31

20

8

3

61:29

68

2.

Başakşehir

31

19

9

3

60:27

66

3.

Qalatasaray

32

18

4

10

60:37

58

4.

Fənərbaxça

31

16

9

6

54:29

57

5.

Trabzonspor

31

14

7

10

37:31

49

6.

Antalyaspor

31

14

7

10

38:38

49

7.

Kasimpasa

31

12

7

12

45:42

43

8.

Akhisar

31

12

6

13

38:39

42

9.

Gənclərbirliyi

31

10

10

11

29:31

40

10.

Konyaspor

31

10

10

11

36:40

40

11.

Alanyaspor

31

12

4

15

52:58

40

12.

Karabükspor

31

11

6

14

33:41

39

13.

Osmanlispor

32

9

11

12

36:39

38

14.

Kayserispor

31

10

6

15

44:54

36

15.

Bursaspor

31

10

5

16

30:53

35

16.

Rizespor

31

7

6

18

39:52

27

17.

Qaziantepspor

31

7

5

19

29:55

26

18.

Adanaspor

31

6

6

19

30:56

24

 
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