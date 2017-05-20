"Qalatasaray" öz meydanında qələbə qazandı

Futol üzrə Türkiyə superliqasında 32-ci tura start verilib. Qol.az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçirilib. “Qalatasaray” öz meydanında “Osmanlıspor”u qəbul edib. Oyun “cim-bom”un 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. eyd edək ki, turun digər oyunları bu gün və sabah keçiriləcək.
19 may
Türkiyə Super Liqası
32-ci tur
“Qalatasaray” – “Osmanlıspor” - 2:0
Qollar: Sneyder, 24, Sinan, 35
20 may
14:30 “Rizəspor” – “Qaziantepspor”
17:00 “Kayserispor” – “Adanaspor”
20:00 “Antalyaspor” – “Bursaspor”
20:00 “Beşiktaş” – “Kasımpaşa”
21 may
17:00 “Konyaspor” – “Karabükspor”
20:00 “Trabzonspor” – “Başakşəhər”
22 may
21:00 “Akhisar” – “Alanyaspor”
21:00 “Gənclərbirliyi” – “Fənərbaxça”
|
1.
|
Beşiktaş
|
31
|
20
|
8
|
3
|
61:29
|
68
|
2.
|
Başakşehir
|
31
|
19
|
9
|
3
|
60:27
|
66
|
3.
|
Qalatasaray
|
32
|
18
|
4
|
10
|
60:37
|
58
|
4.
|
Fənərbaxça
|
31
|
16
|
9
|
6
|
54:29
|
57
|
5.
|
Trabzonspor
|
31
|
14
|
7
|
10
|
37:31
|
49
|
6.
|
Antalyaspor
|
31
|
14
|
7
|
10
|
38:38
|
49
|
7.
|
Kasimpasa
|
31
|
12
|
7
|
12
|
45:42
|
43
|
8.
|
Akhisar
|
31
|
12
|
6
|
13
|
38:39
|
42
|
9.
|
Gənclərbirliyi
|
31
|
10
|
10
|
11
|
29:31
|
40
|
10.
|
Konyaspor
|
31
|
10
|
10
|
11
|
36:40
|
40
|
11.
|
Alanyaspor
|
31
|
12
|
4
|
15
|
52:58
|
40
|
12.
|
Karabükspor
|
31
|
11
|
6
|
14
|
33:41
|
39
|
13.
|
Osmanlispor
|
32
|
9
|
11
|
12
|
36:39
|
38
|
14.
|
Kayserispor
|
31
|
10
|
6
|
15
|
44:54
|
36
|
15.
|
Bursaspor
|
31
|
10
|
5
|
16
|
30:53
|
35
|
16.
|
Rizespor
|
31
|
7
|
6
|
18
|
39:52
|
27
|
17.
|
Qaziantepspor
|
31
|
7
|
5
|
19
|
29:55
|
26
|
18.
|
Adanaspor
|
31
|
6
|
6
|
19
|
30:56
|
24