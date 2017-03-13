İtaliya A seriyasında bu gün 28-ci turun oyunları davam etdirilib. Qol.az-ın xəbərinə görə, “Atalanta”nı qəbul edən “İnter” rəqibini darmadağın edib – 7:1.
“İnter” – “Atalanta” – 7:1
Qollar: Mauro İkardi, 17, 23-pen., 26, Ever Baneqa, 31, 34, 68, Roberto Qalyardini, 52// Remo Freuler, 42
Dünən keçirilən turun digər oyunlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
“Sassulo” – “Bolonya” – 0:1
“Kyevo” – “Empoli” – 4:0
“Fiorentina” – “Kalyari” – 1:0
“Peskara” – “Udineze” – 1:3
“Napoli” – “Krotone” – 3:0
23.45. “Palermo” – “Roma”
28 oyundan 70 xalı olan “Yuventus” 1-ci, 60 xala malik “Napoli” 2-ci, 27 oyundan 59 xalı olan “Roma” isə 3-cü yeri tutur.