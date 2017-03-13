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13 mart 2017. Bazar ertəsi
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“İnter” rəqibini darmadağın edib

İdman - - Oxunma sayı: 417
“İnter” rəqibini darmadağın edib

İtaliya A seriyasında bu gün 28-ci turun oyunları davam etdirilib. Qol.az-ın xəbərinə görə, “Atalanta”nı qəbul edən “İnter” rəqibini darmadağın edib – 7:1.

“İnter” – “Atalanta” – 7:1
Qollar: Mauro İkardi, 17, 23-pen., 26, Ever Baneqa, 31, 34, 68, Roberto Qalyardini, 52// Remo Freuler, 42

Dünən keçirilən turun digər oyunlarında aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

“Sassulo” – “Bolonya” – 0:1

“Kyevo” – “Empoli” – 4:0

“Fiorentina” – “Kalyari” – 1:0

“Peskara” – “Udineze” – 1:3

“Napoli” – “Krotone” – 3:0

23.45. “Palermo” – “Roma”

28 oyundan 70 xalı olan “Yuventus” 1-ci, 60 xala malik “Napoli” 2-ci, 27 oyundan 59 xalı olan “Roma” isə 3-cü yeri tutur.
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