İtaliya A Seriyasında 27-ci tur yekunlaşıb

İtaliya A Seriyasında 27-ci turun oyunlarına yekun vurulub. SİA-nın məlumatına görə, turun son oyun günündə 7 görüş keçirilib.
Lider “Yuventus” “Udineze” ilə səfər matçında xal itirib - 1:1. “İnter” isə səfərdə “Kalyari”yə böyük hesabla qalib gəlib - 5:1.
5 mart
İtaliya A seriyası, XXVII tur
“Atalanta” – “Fiorentina” - 0:0
“Kalyari” – “İnter” - 1:5
Qollar: Boryello, 42 - Perisiç, 34, 47, Baneqa, 39, İkardi, 67, Qalyardini, 89
“Empoli” – “Cenoa” - 0:2
Qollar: Ntçam, 89, Hilyemark, 90+1
“Krotone” – “Sassuolo” - 0:0
“Torino” – “Palermo” - 3:1
Qollar: Rispoli, 30 (1:0), Belotti, 73 (1:1), 76 (2:1), 81(3:1)
“Udineze” – “Yuventus” - 1:1
Qollar: Zapata, 37 (1:0), Bonuççi, 60 (1:1)
“Bolonya” – “Latsio” - 0:2
Qollar: İmmobile, 9, 74
4 mart
“Roma” – “Napoli” – 1:2
“Sampdoriya” – “Peskara” – 3:1
“Milan” – “Kyevo” – 3:1
|
1.
|
Yuventus
|
27
|
22
|
1
|
4
|
56:18
|
67
|
2.
|
Roma
|
27
|
19
|
2
|
6
|
58:25
|
59
|
3.
|
Napoli
|
27
|
17
|
6
|
4
|
62:30
|
57
|
4.
|
Latsio
|
27
|
16
|
5
|
6
|
47:29
|
53
|
5.
|
Atalanta
|
27
|
16
|
4
|
7
|
42:26
|
52
|
6.
|
İnter
|
27
|
16
|
3
|
8
|
46:28
|
51
|
7.
|
Milan
|
27
|
15
|
5
|
7
|
40:30
|
50
|
8.
|
Fiorentina
|
27
|
11
|
9
|
7
|
44:37
|
42
|
9.
|
Torino
|
27
|
10
|
9
|
8
|
51:43
|
39
|
10.
|
Sampdoria
|
27
|
10
|
8
|
9
|
34:33
|
38
|
11.
|
Kyevo
|
27
|
10
|
5
|
12
|
29:37
|
35
|
12.
|
Sassuolo
|
27
|
9
|
4
|
14
|
35:42
|
31
|
13.
|
Kalyari
|
27
|
9
|
4
|
14
|
36:57
|
31
|
14.
|
Udineze
|
27
|
8
|
6
|
13
|
29:36
|
30
|
15.
|
Genua
|
27
|
7
|
8
|
12
|
30:41
|
29
|
16.
|
Bolonya
|
27
|
7
|
7
|
13
|
24:41
|
28
|
17.
|
Empoli
|
27
|
5
|
7
|
15
|
15:39
|
22
|
18.
|
Palermo
|
27
|
3
|
6
|
18
|
23:53
|
15
|
19.
|
Krotone
|
27
|
3
|
5
|
19
|
21:45
|
14
|
20.
|
Peskara
|
27
|
2
|
6
|
19
|
28:60
|
12