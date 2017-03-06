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6 mart 2017. Bazar ertəsi
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İtaliya A Seriyasında 27-ci tur yekunlaşıb

İdman - - Oxunma sayı: 832
İtaliya A Seriyasında 27-ci tur yekunlaşıb

İtaliya A Seriyasında 27-ci turun oyunlarına yekun vurulub. SİA-nın məlumatına görə, turun son oyun günündə 7 görüş keçirilib.

Lider “Yuventus” “Udineze” ilə səfər matçında xal itirib - 1:1. “İnter” isə səfərdə “Kalyari”yə böyük hesabla qalib gəlib - 5:1.

5 mart

İtaliya A seriyası, XXVII tur
 
“Atalanta” – “Fiorentina” - 0:0
 
“Kalyari” – “İnter” - 1:5
Qollar: Boryello, 42 - Perisiç, 34, 47, Baneqa, 39, İkardi, 67, Qalyardini, 89
 
“Empoli” – “Cenoa” - 0:2
Qollar: Ntçam, 89, Hilyemark, 90+1
 
“Krotone” – “Sassuolo” - 0:0
 
“Torino” – “Palermo” - 3:1
Qollar: Rispoli, 30 (1:0), Belotti, 73 (1:1), 76 (2:1), 81(3:1)
 
Udineze” – “Yuventus” - 1:1
Qollar: Zapata, 37 (1:0),  Bonuççi, 60 (1:1)
 
“Bolonya” – “Latsio” - 0:2
Qollar: İmmobile, 9, 74

4 mart

“Roma” – “Napoli” – 1:2
 
“Sampdoriya” – “Peskara” – 3:1
 
“Milan” – “Kyevo” – 3:1

1.

Yuventus

27

22

1

4

56:18

67

2.

Roma

27

19

2

6

58:25

59

3.

Napoli

27

17

6

4

62:30

57

4.

Latsio

27

16

5

6

47:29

53

5.

Atalanta

27

16

4

7

42:26

52

6.

İnter

27

16

3

8

46:28

51

7.

Milan

27

15

5

7

40:30

50

8.

Fiorentina

27

11

9

7

44:37

42

9.

Torino

27

10

9

8

51:43

39

10.

Sampdoria

27

10

8

9

34:33

38

11.

Kyevo

27

10

5

12

29:37

35

12.

Sassuolo

27

9

4

14

35:42

31

13.

Kalyari

27

9

4

14

36:57

31

14.

Udineze

27

8

6

13

29:36

30

15.

Genua

27

7

8

12

30:41

29

16.

Bolonya

27

7

7

13

24:41

28

17.

Empoli

27

5

7

15

15:39

22

18.

Palermo

27

3

6

18

23:53

15

19.

Krotone

27

3

5

19

21:45

14

20.

Peskara

27

2

6

19

28:60

12

 
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