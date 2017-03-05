Almaniya Bundesliqası: “Borussiya” “Bayer”i darmadağın edib

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında XXIII tura start verilib. Qeydə alınan nəticələrlə sizi tanış edirik:
Almaniya Bundesliqası
XXIII tur
3 mart
“Auqsburq” – “Leyptsiq” - 2:2
Qollar: Staflidis, 19, Hinteregger, 60 - Verner, 25, Kompper, 52
4 mart
“Köln” – “Bavariya” - 0:3
Qollar: Martinez, 25, Bernat, 48, Riberi, 90
“Borussiya” D – “Bayer” - 6:2
Qollar: Dembele, 6, Obameyanq, 27, 69, Pulisiç, 77, Şürrle, 85 (pen.), Gerrero, 90+2 - Folland, 48, Vendel, 74
“Hoffenhaym” – “İnqolştadt” - 5:2
Qollar: Rudi, 17, Szalai, 62, 79, Kramariç, 77, Hübner, 88 - Kohen, 38, Sule, 60 (öz qapısına)
“Maynts” – “Volfsburq” - 1:1
Qollar: Kordoba, 24 - Qomez, 20
“Verder” – “Darmştadt” - 2:0
Qollar: Kruz, 75, 90+2
21:30 “Borussiya” M – “Şalke”
5 mart
18:30 “Ayntraxt” – “Frayburq”
20:30 “Hamburq” – “Herta”
Turnir cədvəli
|
1.
|
Bavariya
|
22
|
16
|
5
|
1
|
54:13
|
53
|
2.
|
Leypsiq
|
22
|
15
|
3
|
4
|
41:22
|
48
|
3.
|
Borussiya D.
|
22
|
11
|
7
|
4
|
46:23
|
40
|
4.
|
Hoffenhaym
|
22
|
9
|
11
|
2
|
39:22
|
38
|
5.
|
Herta
|
22
|
11
|
4
|
7
|
30:24
|
37
|
6.
|
Ayntraxt
|
22
|
10
|
5
|
7
|
25:22
|
35
|
7.
|
Köln
|
22
|
8
|
9
|
5
|
31:22
|
33
|
8.
|
Bayer
|
22
|
9
|
3
|
10
|
34:32
|
30
|
9.
|
Frayburq
|
22
|
9
|
3
|
10
|
28:39
|
30
|
10.
|
Borussiya M.
|
22
|
8
|
5
|
9
|
25:29
|
29
|
11.
|
Maynts
|
22
|
8
|
4
|
10
|
31:37
|
28
|
12.
|
Şalke
|
22
|
7
|
6
|
9
|
26:23
|
27
|
13.
|
Auqsburq
|
22
|
7
|
6
|
9
|
21:28
|
27
|
14.
|
Volfsburq
|
22
|
6
|
4
|
12
|
20:33
|
22
|
15.
|
Verder
|
22
|
6
|
4
|
12
|
28:43
|
22
|
16.
|
Hamburq
|
22
|
5
|
5
|
12
|
21:45
|
20
|
17.
|
Inqolştadt
|
22
|
5
|
3
|
14
|
19:34
|
18
|
18.
|
Darmştadt
|
22
|
3
|
3
|
16
|
15:43
|
12