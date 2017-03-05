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5 mart 2017. Bazar günü
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Almaniya Bundesliqası: “Borussiya” “Bayer”i darmadağın edib

İdman - - Oxunma sayı: 829
Almaniya Bundesliqası: “Borussiya” “Bayer”i darmadağın edib

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında XXIII tura start verilib. Qeydə alınan nəticələrlə sizi tanış edirik:

 

Almaniya Bundesliqası

XXIII tur

3 mart

 

“Auqsburq” – “Leyptsiq” - 2:2

Qollar: Staflidis, 19, Hinteregger, 60 - Verner, 25, Kompper, 52

 

 

4 mart

“Köln” – “Bavariya” - 0:3

Qollar: Martinez, 25, Bernat, 48, Riberi, 90
 

“Borussiya” D – “Bayer” - 6:2

Qollar: Dembele, 6, Obameyanq, 27, 69, Pulisiç, 77, Şürrle, 85 (pen.), Gerrero, 90+2 - Folland, 48, Vendel, 74
 

“Hoffenhaym” – “İnqolştadt” - 5:2

Qollar: Rudi, 17, Szalai, 62, 79, Kramariç, 77, Hübner, 88  - Kohen, 38, Sule, 60 (öz qapısına)
 

“Maynts” – “Volfsburq” - 1:1

Qollar: Kordoba, 24 - Qomez, 20
 

“Verder” – “Darmştadt” - 2:0

Qollar: Kruz, 75, 90+2
 

21:30 “Borussiya” M – “Şalke”

 

5 mart

18:30 “Ayntraxt” – “Frayburq” 
20:30 “Hamburq” – “Herta”

 

Turnir cədvəli

 

1.

Bavariya

22

16

5

1

54:13

53

2.

Leypsiq

22

15

3

4

41:22

48

3.

Borussiya D.

22

11

7

4

46:23

40

4.

Hoffenhaym

22

9

11

2

39:22

38

5.

Herta

22

11

4

7

30:24

37

6.

Ayntraxt

22

10

5

7

25:22

35

7.

Köln

22

8

9

5

31:22

33

8.

Bayer

22

9

3

10

34:32

30

9.

Frayburq

22

9

3

10

28:39

30

10.

Borussiya M.

22

8

5

9

25:29

29

11.

Maynts

22

8

4

10

31:37

28

12.

Şalke

22

7

6

9

26:23

27

13.

Auqsburq

22

7

6

9

21:28

27

14.

Volfsburq

22

6

4

12

20:33

22

15.

Verder

22

6

4

12

28:43

22

16.

Hamburq

22

5

5

12

21:45

20

17.

Inqolştadt

22

5

3

14

19:34

18

18.

Darmştadt

22

3

3

16

15:43

12

 

 
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