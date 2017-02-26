“Tottenhem” “Stok Siti”ni darmadağın etdi!

İngiltərə Premyer Liqasında bu gün 26-cı turun daha bir oyunu keçirilib. Qol.az-ın xəbərinə görə, öz meydanında “Stok Siti”ni qəbul edən “Tottenhem” 4:0 hesabı ilə qalib gəlib. London klubunun hücumçusu Harri Keyn bu matçda het-trik edib. Bununla da o, klub karyerasında 100-cü qolu vurub.

“Tottenhem” – “Stok Siti” – 4:0

Qollar: Harri Keyn, 14, 32, 37, Dele Alli, 45

26 oyundan sonra “Tottenhem” 53 xalla 2-ci yeri tutur. Lider “Çelsi”nin 26 matçdan 63 xalı var. “Mançester Siti” isə 25 oyundan 52 xalla 3-cüdür.