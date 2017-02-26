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26 fevral 2017. Bazar günü
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“Tottenhem” “Stok Siti”ni darmadağın etdi!

İdman - - Oxunma sayı: 337
“Tottenhem” “Stok Siti”ni darmadağın etdi!

İngiltərə Premyer Liqasında bu gün 26-cı turun daha bir oyunu keçirilib. Qol.az-ın xəbərinə görə, öz meydanında “Stok Siti”ni qəbul edən “Tottenhem” 4:0 hesabı ilə qalib gəlib. London klubunun hücumçusu Harri Keyn bu matçda het-trik edib. Bununla da o, klub karyerasında 100-cü qolu vurub.

“Tottenhem” – “Stok Siti” – 4:0
Qollar: Harri Keyn, 14, 32, 37, Dele Alli, 45

26 oyundan sonra “Tottenhem” 53 xalla 2-ci yeri tutur. Lider “Çelsi”nin 26 matçdan 63 xalı var. “Mançester Siti” isə 25 oyundan 52 xalla 3-cüdür.

Mətləb Salahov
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