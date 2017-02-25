Avropa Liqasında 1/8 finalın oyunları nə vaxt keçiriləcək?

Avropa Liqasında 1/8 finalının ilk və cavab oyunlarının başlama saatı açıqlanıb. Bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat verib. Məlumata əsasən, matçlar aşağıda adları qeyd olunan tarixlərdə keçiriləcək.
İlk oyunlar
9 mart
22:00. APOEL – "Anderlext"
22:00."Rostov" — "Mançester Yunayted"
22:00. "Kopenhagen" — "Ayaks"
00:05. "Selta" — "Krasnodar"
00:05. "Şalke" — "Borussiya" (Münhenqladbax)
00:05. "Lion" — "Roma"
00:05. "Olimpiakos" — "Beşiktaş"
00:05."Gent" — "Genk"
Cavab oyunları
16 mart
22:00. "Krasnodar" — "Selta"
22:00. "Beşiktaş" — "Olimpiakos"
22:00. "Genk" — "Gent"
00:05. "Anderlext" — APOEL
00:05. "Borussiya" (Münhenqladbax) – "Şalke"
00:05. "Roma" — "Lion"
00:05. "Mançester Yunayted" — "Rostov"
00:05. "Ayaks" — "Kopenhagen"