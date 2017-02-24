AL-də 1/16 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

Futbol üzrə UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab matçları oynanılıb. SİA-nın məlumatına görə, ötən gün baş tutan 3 qarşılaşmadan sonra daha 13 görüş keçirilib.
Oyunların nəticələrini diqqətinizə çatdırırıq:
“Osmanlıspor” (Türkiyə) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 0:3
İlk oyun – 0:0
“Ayaks” (Hollandiya) – “Legiya” (Polşa) - 1:0
İlk oyun – 0:0
APOEL (Kipr) – “Atletik” (İspaniya) - 2:0
İlk oyun – 2:3
“Roma” (İtaliya) – “Vilyarreal” (İspaniya) - 0:1
İlk oyun – 4:0
“Beşiktaş” (Türkiyə) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 2:1
İlk oyun – 3:1
“Zenit” (Rusiya) – “Anderlext” (Belçika) - 3:1
İlk oyun – 0:2
“Kopenhagen” (Danimarka) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - 0:0
İlk oyun – 2:1
“Fiorentina” (İtaliya) – “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) - 2:4
İlk oyun – 1:0
“Genk” (Belçika) – “Astra” (Rumıniya) - 1:0
İlk oyun – 2:2
“Lion” (Fransa) – “Alkmaar” (Hollandiya) - 7:1
İlk oyun – 4:1
“Şaxtyor” (Ukrayna) – “Selta” (İspaniya) - 0:1
İlk oyun – 1:0
“Sparta” (Çexiya) – “Rostov” (Rusiya) - 1:1
İlk oyun – 0:4
“Tottenhem” (İngiltərə) – “Gent” (Belçika) - 2:2
İlk oyun – 0:1