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24 fevral 2017. Cümə
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AL-də 1/16 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

İdman - - Oxunma sayı: 764
AL-də 1/16 final mərhələsinin cavab matçları keçirilib

Futbol üzrə UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin cavab matçları oynanılıb. SİA-nın məlumatına görə, ötən gün baş tutan 3 qarşılaşmadan sonra daha 13 görüş keçirilib.

Oyunların nəticələrini diqqətinizə çatdırırıq:

“Osmanlıspor” (Türkiyə) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 0:3

İlk oyun – 0:0

“Ayaks” (Hollandiya) – “Legiya” (Polşa) - 1:0

İlk oyun – 0:0

APOEL (Kipr) – “Atletik” (İspaniya) - 2:0

İlk oyun – 2:3

“Roma” (İtaliya) – “Vilyarreal” (İspaniya) - 0:1

İlk oyun – 4:0

“Beşiktaş” (Türkiyə) – “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 2:1

İlk oyun – 3:1

“Zenit” (Rusiya) – “Anderlext” (Belçika) - 3:1

İlk oyun – 0:2

“Kopenhagen” (Danimarka) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - 0:0

İlk oyun – 2:1

“Fiorentina” (İtaliya) – “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) - 2:4

İlk oyun – 1:0

“Genk” (Belçika) – “Astra” (Rumıniya) - 1:0

İlk oyun – 2:2

“Lion” (Fransa) – “Alkmaar” (Hollandiya) - 7:1

İlk oyun – 4:1

“Şaxtyor” (Ukrayna) – “Selta” (İspaniya) - 0:1

İlk oyun – 1:0

“Sparta” (Çexiya) – “Rostov” (Rusiya) - 1:1

İlk oyun – 0:4

“Tottenhem” (İngiltərə) – “Gent” (Belçika) - 2:2

İlk oyun – 0:1
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