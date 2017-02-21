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21 fevral 2017. Çərşənbə axşamı
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Çempionlar Liqasında 1/8 finalın hakim təyinatları açıqlanıb

İdman - - Oxunma sayı: 854
Çempionlar Liqasında 1/8 finalın hakim təyinatları açıqlanıb

Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 finalında bu həftə keçiriləcək oyunlara hakim təyinatları açıqlanıb. UEFA-nın saytında yer alan xəbərə görə, görüşlər aşağıda adları qeyd olunan hakimlərə həvalə edilib:

21 fevral

"Bayer" (Leverkuzen) - "Atletiko" (Madrid)
Hakimlər: Villiam Kollum, Frankis  Konnor, Devid Makkey, Alan Mulvannu(hamısı Şotlandiya)

"Mançester Siti" - "Monako"
Hakimlər: Antonio Mateu Lahoz, Pau Kebrian Devis, Xavyer Aquilar Rodriqes, Teodoro Sobrino Maqan (hamısı İspaniya)

22 fevral

"Portu" - "Yuventus"
Hakimlər: Feliks Brix, Mark Borş, Stefan Lupp, Rafael Foltun (hamısı Almaniya)

"Sevilya" - "Lester"
Hakimlər: Klement Turpin, Nikolas Danos, Kuril Qrinqore, Hişam Zakrani (hamısı Fransa)

Mətləb Salahov
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