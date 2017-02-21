Çempionlar Liqasında 1/8 finalın hakim təyinatları açıqlanıb

Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 finalında bu həftə keçiriləcək oyunlara hakim təyinatları açıqlanıb. UEFA-nın saytında yer alan xəbərə görə, görüşlər aşağıda adları qeyd olunan hakimlərə həvalə edilib:
21 fevral
"Bayer" (Leverkuzen) - "Atletiko" (Madrid)
Hakimlər: Villiam Kollum, Frankis Konnor, Devid Makkey, Alan Mulvannu(hamısı Şotlandiya)
"Mançester Siti" - "Monako"
Hakimlər: Antonio Mateu Lahoz, Pau Kebrian Devis, Xavyer Aquilar Rodriqes, Teodoro Sobrino Maqan (hamısı İspaniya)
22 fevral
"Portu" - "Yuventus"
Hakimlər: Feliks Brix, Mark Borş, Stefan Lupp, Rafael Foltun (hamısı Almaniya)
"Sevilya" - "Lester"
Hakimlər: Klement Turpin, Nikolas Danos, Kuril Qrinqore, Hişam Zakrani (hamısı Fransa)