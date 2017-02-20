“Bavariya” xal itirdi, Dortmund “Borussiya”sı qələbə qazandı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında XXI tura yekun vurulub. Apasport.az saytının məlumatına görə, açılış matçında “Bayer” “Auqsburq”la qarşılaşıb. Səfər matçından üzüağ çıxan leverkuzenlilər 3 xalı 3 qolla əldə ediblər. Lider “Bavariya” "Herta” ilə oyunda xal itirib. Dortmund “Borussiya”sı “Volfsburq”u rahat məğlub edib.
Mövsümün sürpriz komandası “Leypsiq” isə Mönhenqladbax səfərindən itkisiz ayrılıb.
Almaniya Bundesliqası
XXI tur
17 fevral
"Auqsburq" - "Bayer" – 1:3
Qollar: Kohr, 60 – Bellarabi, 23; Çikarito, 40, 65
18 fevral
"Maynts" - "Verder" - 0:2
Qollar: Qnabri, 16, Delane, 23
"Borussiya" (D.) - "Volfsburq" - 3:0
Qollar: Bruma, 20 (öz qapısına), Pişçek, 48, Dembele, 59
"Ayntraxt" - "İnqolştadt" - 0:2
Qollar: Breqerie, 26, Qross, 69
"Herta" - "Bavariya" - 1:1
Qollar: İbişeviç, 21 - Levandovski, 90+6
"Hoffenhaym" - "Darmştadt" - 2:0
Qollar: Kramariç, 64, 90+3
"Hamburq" - "Frayburq" - 2:2
Qollar: Hunt, 15, Qreqoriç, 57 - Filip, 23, Qrifo, 77
19 fevral
"Borussiya" (M.) - "Leypsiq" - 1:2
Qollar: Vesterqard, 81 - Forsberq, 31, Verner, 55
"Köln" - "Şalke" - 1:1
Qollar: Modeste, 43 - Şopf, 2
|
1.
|
Bavariya
|
21
|
15
|
5
|
1
|
46:13
|
50
|
2.
|
Leypsiq
|
21
|
14
|
3
|
4
|
38:21
|
45
|
3.
|
Borussiya D.
|
21
|
10
|
7
|
4
|
43:23
|
37
|
4.
|
Hoffenhaym
|
21
|
9
|
10
|
2
|
38:21
|
37
|
5.
|
Ayntraxt
|
21
|
10
|
5
|
6
|
25:20
|
35
|
6.
|
Herta
|
21
|
10
|
4
|
7
|
28:24
|
34
|
7.
|
Köln
|
21
|
8
|
9
|
4
|
30:19
|
33
|
8.
|
Bayer
|
21
|
9
|
3
|
9
|
34:30
|
30
|
9.
|
Frayburq
|
21
|
9
|
3
|
9
|
28:36
|
30
|
10.
|
Şalke
|
21
|
7
|
5
|
9
|
25:22
|
26
|
11.
|
Borussiya M.
|
21
|
7
|
5
|
9
|
23:29
|
26
|
12.
|
Maynz
|
21
|
7
|
4
|
10
|
29:37
|
25
|
13.
|
Auqsburq
|
21
|
6
|
6
|
9
|
19:27
|
24
|
14.
|
Volfsburq
|
21
|
6
|
4
|
11
|
19:31
|
22
|
15.
|
Hamburq
|
21
|
5
|
5
|
11
|
21:37
|
20
|
16.
|
Verder
|
21
|
5
|
4
|
12
|
26:42
|
19
|
17.
|
Inqolştadt
|
21
|
5
|
3
|
13
|
19:32
|
18
|
18.
|
Darmştadt
|
21
|
3
|
3
|
15
|
14:41
|
12