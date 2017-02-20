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20 fevral 2017. Bazar ertəsi
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“Bavariya” xal itirdi, Dortmund “Borussiya”sı qələbə qazandı

İdman - - Oxunma sayı: 338
“Bavariya” xal itirdi, Dortmund “Borussiya”sı qələbə qazandı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında XXI tura yekun vurulub. Apasport.az saytının məlumatına görə, açılış matçında “Bayer” “Auqsburq”la qarşılaşıb. Səfər matçından üzüağ çıxan leverkuzenlilər 3 xalı 3 qolla əldə ediblər. Lider “Bavariya” "Herta” ilə oyunda xal itirib. Dortmund “Borussiya”sı “Volfsburq”u rahat məğlub edib.

 

Mövsümün sürpriz komandası “Leypsiq” isə Mönhenqladbax səfərindən itkisiz ayrılıb.

 

Almaniya Bundesliqası

XXI tur

 

17 fevral

"Auqsburq" - "Bayer" – 1:3

Qollar: Kohr, 60 – Bellarabi, 23; Çikarito, 40, 65

 

18 fevral

"Maynts" - "Verder" - 0:2

Qollar: Qnabri, 16, Delane, 23

 

"Borussiya" (D.) - "Volfsburq" - 3:0

Qollar: Bruma, 20 (öz qapısına), Pişçek, 48, Dembele, 59

 

"Ayntraxt" - "İnqolştadt" - 0:2

Qollar: Breqerie, 26, Qross, 69

 

"Herta" - "Bavariya" - 1:1

Qollar: İbişeviç, 21 - Levandovski, 90+6

 

"Hoffenhaym" - "Darmştadt" - 2:0

Qollar: Kramariç, 64, 90+3

 

"Hamburq" - "Frayburq" - 2:2

Qollar: Hunt, 15, Qreqoriç, 57 - Filip, 23, Qrifo, 77

 

19 fevral

"Borussiya" (M.) - "Leypsiq" - 1:2

Qollar: Vesterqard, 81 - Forsberq, 31, Verner, 55

 

"Köln" - "Şalke" - 1:1

Qollar: Modeste, 43 - Şopf, 2

 

 

1.

Bavariya

21

15

5

1

46:13

50

2.

Leypsiq

21

14

3

4

38:21

45

3.

Borussiya D.

21

10

7

4

43:23

37

4.

Hoffenhaym

21

9

10

2

38:21

37

5.

Ayntraxt

21

10

5

6

25:20

35

6.

Herta

21

10

4

7

28:24

34

7.

Köln

21

8

9

4

30:19

33

8.

Bayer

21

9

3

9

34:30

30

9.

Frayburq

21

9

3

9

28:36

30

10.

Şalke

21

7

5

9

25:22

26

11.

Borussiya M.

21

7

5

9

23:29

26

12.

Maynz

21

7

4

10

29:37

25

13.

Auqsburq

21

6

6

9

19:27

24

14.

Volfsburq

21

6

4

11

19:31

22

15.

Hamburq

21

5

5

11

21:37

20

16.

Verder

21

5

4

12

26:42

19

17.

Inqolştadt

21

5

3

13

19:32

18

18.

Darmştadt

21

3

3

15

14:41

12

 

Mətləb Salahov
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