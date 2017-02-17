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17 fevral 2017. Cümə
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Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib NƏTİCƏLƏR

İdman - - Oxunma sayı: 1008
Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib NƏTİCƏLƏR

UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. SİA-nın məlumatına görə, mərhələyə Rusiyada baş tutan “Krasnodar”-“Fənərbağça” oyunu ilə start verilib. Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayan görüş meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Matçda yeganə qolu 4-cü dəqiqədə Klaesson vurub.

Günün sürpriz nəticələrindən biri Belçikada qeydə alınıb. Yerli “Gent” Londonun “Tottenhem” klubunu minimal hesabla (1:0) məğlub edib.

Digər oyunların nəticələrini nəzərinizə çatdırırıq:

16 fevral

Avropa Liqası

1/16 final mərhələsinin  ilk oyunları

"Anderlext” (Belçika) – “Zenit” (Rusiya) 2:0
Qollar: Açhemaonq, 5; 31

“Atletik” (İspaniya) – APOEL (Kipr) 3:2
Qollar: Efrem, 36 (0:1), Merkis, 38-avtoqol, (1:1), Aduriz, 61 (2:1), Viliams, 72 (3:1), Gianniotas, 89 (3:2) 

“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Beşiktaş” (Türkiyə) 1:3
Qollar: Villiam, 42 (avtoqol) (0:1), Barda, 44 (1:1), Tosun, 60 (1:2), Hatinson, 90+3 (1:3)    

“Legiya” (Polşa) – “Ayaks” (Hollandiya) 0:0

“Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Sent-Etyenn” (Fransa) 3:0
Qollar: İbrahimoviç, 15; 75; 88-pen 
 
PAOK (Yunanıstan) – “Şalke” (Almaniya) 0:3
Qollar:  Burqstaler, 27, Meyer, 82, Huntelar, 90
 
“Vilyarreal” (İspaniya) – “Roma” (İtaliya) 0:4
Qollar: Emerson, 32, Dzeko 65; 79; 86

  
"Krasnodar” (Rusiya) – “Fənərbaxça” (Türkiyə) - 1:0
Qol: Klaesson, 4 

"Astra” (Rumıniya) – “Genk” (Belçika) - 2:2 
Qollar: Kumordzi, 25 (0:1), Budesku, 43 (1:1), Trossard, 83 (1:2), Seto, 90 (2:2)

“Alkmaar” (Hollandiya) – “Lion” (Fransa) - 1:4
Qollar: Tousart, 26 (0:1), Lakazatte, 45+2 (0:2), 57 (0:3), Yahanbakş, 68-pen (1:3), Ferri, 90+4 (1:4) 

"Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) – “Fiorentina” (İtaliya) - 0:1 
Qol: Bernardeski,  44

“Selta” (İspaniya) – “Şaxtyor” (Ukrayna) - 0:1 
Qol: Lesçuk, 26

“Rostov” (Rusiya) – “Sparta” (Çexiya) - 4:9
Qollar: Mevlja, 15, Poloz, 38, Noboa, 40, Azmoun, 68 

"Gent” (Belçika) – “Tottenhem” (İngiltərə) - 1:0 
Qol: Perbet, 59

“Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Kopenhagen” (Danimarka) - 1:2
Qollar: Aniset Abel, 2 (0:1), Toutouh, 53 (0:2), Keşerü, 81 (1:2) 

“Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Osmanlıspor” (Türkiyə) 0:0
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