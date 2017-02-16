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16 fevral 2017. Cümə axşamı
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Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final həyəcanı başlayır

İdman - - Oxunma sayı: 304
Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final həyəcanı başlayır

Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları başlayacaq. Günün ilk matçı Rusiyada keçiriləcək. Burada “Krasnodar” “Fənərbaxça”nı qəbul edəcək. Türiyənin digər klublarından “Beşiktaş” İsraildə “Hapoel”in, “Osmanlıspor” isə Yunanıstanda “Olimpiakos”un qonağı olacaq.




16 fevral

Avropa Liqası

1/16 final mərhələsinin  ilk oyunları

 
20:00. “Krasnodar” (Rusiya) – “Fənərbaxça” (Türkiyə)

22:00. “Astra” (Rumıniya) – “Genk” (Belçika)

22:00. “Alkmaar” (Hollandiya) – “Lion” (Fransa)

22:00. “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) – “Fiorentina” (İtaliya)

22:00. “Selta” (İspaniya) – “Şaxtyor” (Ukrayna)

22:00. “Rostov” (Rusiya) – “Sparta” (Çexiya)

22:00 “Gent” (Belçika) – “Tottenhem” (İngiltərə)

22:00. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Kopenhagen” (Danimarka)

22:00. “Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Osmanlıspor” (Türkiyə)

00:05. “Anderlext” (Belçika) – “Zenit” (Rusiya)

00:05. “Atletik” (İspaniya) – APOEL (Kipr)

00:05. “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Beşiktaş” (Türkiyə)

00:05. “Legiya” (Polşa) – “Ayaks” (Hollandiya)

00:05. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Sent-Etyenn” (Fransa)

00:05. PAOK (Yunanıstan) – “Şalke” (Almaniya)

00:05. “Vilyarreal” (İspaniya) – “Roma” (İtaliya)

Mətləb Salahov
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