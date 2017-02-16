Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final həyəcanı başlayır

Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları başlayacaq. Günün ilk matçı Rusiyada keçiriləcək. Burada “Krasnodar” “Fənərbaxça”nı qəbul edəcək. Türiyənin digər klublarından “Beşiktaş” İsraildə “Hapoel”in, “Osmanlıspor” isə Yunanıstanda “Olimpiakos”un qonağı olacaq.
16 fevral
Avropa Liqası
1/16 final mərhələsinin ilk oyunları
20:00. “Krasnodar” (Rusiya) – “Fənərbaxça” (Türkiyə)
22:00. “Astra” (Rumıniya) – “Genk” (Belçika)
22:00. “Alkmaar” (Hollandiya) – “Lion” (Fransa)
22:00. “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) – “Fiorentina” (İtaliya)
22:00. “Selta” (İspaniya) – “Şaxtyor” (Ukrayna)
22:00. “Rostov” (Rusiya) – “Sparta” (Çexiya)
22:00 “Gent” (Belçika) – “Tottenhem” (İngiltərə)
22:00. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Kopenhagen” (Danimarka)
22:00. “Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Osmanlıspor” (Türkiyə)
00:05. “Anderlext” (Belçika) – “Zenit” (Rusiya)
00:05. “Atletik” (İspaniya) – APOEL (Kipr)
00:05. “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – “Beşiktaş” (Türkiyə)
00:05. “Legiya” (Polşa) – “Ayaks” (Hollandiya)
00:05. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – “Sent-Etyenn” (Fransa)
00:05. PAOK (Yunanıstan) – “Şalke” (Almaniya)
00:05. “Vilyarreal” (İspaniya) – “Roma” (İtaliya)