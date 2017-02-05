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5 fevral 2017. Bazar günü
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Joze Mourinyonun komandası “Lester”i darmadağın etdi

İdman - - Oxunma sayı: 573
Joze Mourinyonun komandası “Lester”i darmadağın etdi

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında XXIV tura yekun vurulub. Apasport.az saytının məlumatına görə, turun ilk oyununda mərkəzi qarşılaşma baş tutub. London derbisində “Çelsi” “Arsenal”ı qəbul edib. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb.

Liderlər qrupunda qərarlaşmış komandalardan “Liverpul” “Hall Siti”yə uduzub. “Tottenhem” doğma divarlar arasında “Middlsbro”nu məğlub edib. Mançester təmsilçiləri isə bazar günü oynayıblar. Joze Mourinyonun “şeytanlar”ı son çempion “Lester”i səfərdə darmadağın edib. “Şəhərlilər” isə “Suonsi”ni evdə xalsız qoyub.

 

İngiltərə Premyer Liqası

XXIV tur

 

4 fevral

“Çelsi” – “Arsenal” - 3:1

Qollar: Alonso, 13, Azar, 53, Fabreqas, 85 - Jiru, 90+1

 

“Kristal Pelas” – “Sanderlend” - 0:4

Qollar: Kone, 10, Ndonq, 43, Defo, 45+1, 45+3

 

“Everton” – “Bornmut” - 6:3

Qollar: Lukaku, 1, 29, 83, 85, Makkarti, 24, Barkli, 90+4 - Kinq, 59, 70, Arter, 90

 

“Hall Siti” – “Liverpul” - 2:0

Qollar: Ndye, 44, Niasse, 84

 

“Sauthempton” – “Vest Hem” - 1:3

Qollar: Qabbiadini, 12 - Kerrol, 14, Obianq, 45, Nobl, 52

 

“Uotford” – “Bernli” - 2:1

Qollar: Deni, 10, Nianq, 45+2 - Barnes, 78

 

“Vest Bromviç” – “Stok Siti” - 1:0

Qol: Morrison, 6

 

“Tottenhem” – “Middlsbro” - 1:0

Qol: Keyn, 58

 

5 fevral

“Mançester Siti” – “Suonsi” - 2:1

Qollar: Qabriel Xesus, 11, 90+2 - Siqurdsson, 81

 

“Lester” – “Mançester Yunayted” - 0:3

Qollar: Mxitaryan, 42, İbrahimoviç, 44, Mata, 49

 

Turnir cədvəli

 

1.

Çelsi

24

19

2

3

51:17

59

2.

Tottenhem

24

14

8

2

46:16

50

3.

Mançester Siti

24

15

4

5

49:29

49

4.

Arsenal

24

14

5

5

52:28

47

5.

Liverpul

24

13

7

4

52:30

46

6.

Mançester Yunayted

24

12

9

3

36:21

45

7.

Everton

24

11

7

6

40:27

40

8.

Vest Bromviç

24

10

6

8

32:29

36

9.

Vest Hem

24

9

4

11

32:41

31

10.

Uotford

24

8

6

10

29:40

30

11.

Stok Siti

24

7

8

9

29:36

29

12.

Bernli

24

9

2

13

26:35

29

13.

Sauthempton

24

7

6

11

24:31

27

14.

Bornmut

24

7

5

12

35:47

26

15.

Middlsbro

24

4

9

11

19:27

21

16.

Lester

24

5

6

13

24:41

21

17.

Suonsi

24

6

3

15

29:54

21

18.

Hall Siti

24

5

5

14

22:47

20

19.

Kristal Pelas

24

5

4

15

32:45

19

20.

Sanderlend

24

5

4

15

24:42

1

 

Mətləb Salahov
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