Joze Mourinyonun komandası “Lester”i darmadağın etdi

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında XXIV tura yekun vurulub. Apasport.az saytının məlumatına görə, turun ilk oyununda mərkəzi qarşılaşma baş tutub. London derbisində “Çelsi” “Arsenal”ı qəbul edib. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb.
Liderlər qrupunda qərarlaşmış komandalardan “Liverpul” “Hall Siti”yə uduzub. “Tottenhem” doğma divarlar arasında “Middlsbro”nu məğlub edib. Mançester təmsilçiləri isə bazar günü oynayıblar. Joze Mourinyonun “şeytanlar”ı son çempion “Lester”i səfərdə darmadağın edib. “Şəhərlilər” isə “Suonsi”ni evdə xalsız qoyub.
İngiltərə Premyer Liqası
XXIV tur
4 fevral
“Çelsi” – “Arsenal” - 3:1
Qollar: Alonso, 13, Azar, 53, Fabreqas, 85 - Jiru, 90+1
“Kristal Pelas” – “Sanderlend” - 0:4
Qollar: Kone, 10, Ndonq, 43, Defo, 45+1, 45+3
“Everton” – “Bornmut” - 6:3
Qollar: Lukaku, 1, 29, 83, 85, Makkarti, 24, Barkli, 90+4 - Kinq, 59, 70, Arter, 90
“Hall Siti” – “Liverpul” - 2:0
Qollar: Ndye, 44, Niasse, 84
“Sauthempton” – “Vest Hem” - 1:3
Qollar: Qabbiadini, 12 - Kerrol, 14, Obianq, 45, Nobl, 52
“Uotford” – “Bernli” - 2:1
Qollar: Deni, 10, Nianq, 45+2 - Barnes, 78
“Vest Bromviç” – “Stok Siti” - 1:0
Qol: Morrison, 6
“Tottenhem” – “Middlsbro” - 1:0
Qol: Keyn, 58
5 fevral
“Mançester Siti” – “Suonsi” - 2:1
Qollar: Qabriel Xesus, 11, 90+2 - Siqurdsson, 81
“Lester” – “Mançester Yunayted” - 0:3
Qollar: Mxitaryan, 42, İbrahimoviç, 44, Mata, 49
Turnir cədvəli
|
1.
|
Çelsi
|
24
|
19
|
2
|
3
|
51:17
|
59
|
2.
|
Tottenhem
|
24
|
14
|
8
|
2
|
46:16
|
50
|
3.
|
Mançester Siti
|
24
|
15
|
4
|
5
|
49:29
|
49
|
4.
|
Arsenal
|
24
|
14
|
5
|
5
|
52:28
|
47
|
5.
|
Liverpul
|
24
|
13
|
7
|
4
|
52:30
|
46
|
6.
|
Mançester Yunayted
|
24
|
12
|
9
|
3
|
36:21
|
45
|
7.
|
Everton
|
24
|
11
|
7
|
6
|
40:27
|
40
|
8.
|
Vest Bromviç
|
24
|
10
|
6
|
8
|
32:29
|
36
|
9.
|
Vest Hem
|
24
|
9
|
4
|
11
|
32:41
|
31
|
10.
|
Uotford
|
24
|
8
|
6
|
10
|
29:40
|
30
|
11.
|
Stok Siti
|
24
|
7
|
8
|
9
|
29:36
|
29
|
12.
|
Bernli
|
24
|
9
|
2
|
13
|
26:35
|
29
|
13.
|
Sauthempton
|
24
|
7
|
6
|
11
|
24:31
|
27
|
14.
|
Bornmut
|
24
|
7
|
5
|
12
|
35:47
|
26
|
15.
|
Middlsbro
|
24
|
4
|
9
|
11
|
19:27
|
21
|
16.
|
Lester
|
24
|
5
|
6
|
13
|
24:41
|
21
|
17.
|
Suonsi
|
24
|
6
|
3
|
15
|
29:54
|
21
|
18.
|
Hall Siti
|
24
|
5
|
5
|
14
|
22:47
|
20
|
19.
|
Kristal Pelas
|
24
|
5
|
4
|
15
|
32:45
|
19
|
20.
|
Sanderlend
|
24
|
5
|
4
|
15
|
24:42
|
1