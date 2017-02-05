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5 fevral 2017. Bazar günü
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“Bavariya” “Şalke” ilə bacarmadı, “Borussiya” qələbə qazandı

İdman - - Oxunma sayı: 1343
“Bavariya” “Şalke” ilə bacarmadı, “Borussiya” qələbə qazandı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında XIX tura start verilib. Turun ilk oyununda “Hamburq” “Bayer”i qəbul edib. Lider “Bavariya” evdə “Şalke” ilə qarşılaşıb.

 

Almaniya Bundesliqası

XIX tur

 

3 fevral

“Hamburq” – “Bayer” – 1:0

Qol: Papadopulos, 76

 

4 fevral

“Köln” – “Volfsburq” - 1:0

Qol: Modeste, 81
 

“Bavariya” – “Şalke” - 1:1

Qollar: Levandovski, 9 - Naldo, 13 

 

“Herta” – “İnqolştadt” - 1:0

Qol: Haraquçi, 1
 

“Hoffenhaym” – “Maynz” - 4:0

Qollar: Ut, 5, Terrazzino, 81, Szalai, 86, 90+1
 

“Borussiya” M – “Frayburq” - 3:0

Qollar: Stindl, 73, Raffael, 78, Herrnman, 90+2

 

“Borussiya” D – “Leypsiq” - 1:0

Qol: Obameyanq, 35

 

5 fevral

18:30 “Auqsburq” – “Verder”
20:30 “Ayntraxt” – “Darmştadt”

 

Turnir cədvəli

 

1.

Bavariya

18

14

3

1

42:11

45

2.

Leipsiq

18

13

3

2

36:16

42

3.

Ayntraxt

18

9

5

4

23:15

32

4.

Borussiya D.

18

8

7

3

38:21

31

5.

Hoffenhaym

18

7

10

1

31:19

31

6.

Herta

18

9

3

6

26:21

30

7.

Köln

18

7

8

3

27:16

29

8.

Frayburq

18

8

2

8

24:30

26

9.

Bayer

18

7

3

8

28:28

24

10.

Mainz

18

6

4

8

27:31

22

11.

Şalke

18

6

3

9

21:20

21

12.

Auqsburq

18

5

6

7

15:20

21

13.

Borussiya M.

18

5

5

8

18:27

20

14.

Volfsburq

18

5

4

9

17:26

19

15.

Verder

18

4

4

10

22:38

16

16.

Inqolştadt

18

4

3

11

17:29

15

17.

Hamburq

18

3

4

11

15:35

13

18.

Darmştadt

18

2

3

13

12:36

9

 

 

Mətləb Salahov
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