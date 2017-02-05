“Bavariya” “Şalke” ilə bacarmadı, “Borussiya” qələbə qazandı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında XIX tura start verilib. Turun ilk oyununda “Hamburq” “Bayer”i qəbul edib. Lider “Bavariya” evdə “Şalke” ilə qarşılaşıb.
Almaniya Bundesliqası
XIX tur
3 fevral
“Hamburq” – “Bayer” – 1:0
Qol: Papadopulos, 76
4 fevral
“Köln” – “Volfsburq” - 1:0
Qol: Modeste, 81
“Bavariya” – “Şalke” - 1:1
Qollar: Levandovski, 9 - Naldo, 13
“Herta” – “İnqolştadt” - 1:0
Qol: Haraquçi, 1
“Hoffenhaym” – “Maynz” - 4:0
Qollar: Ut, 5, Terrazzino, 81, Szalai, 86, 90+1
“Borussiya” M – “Frayburq” - 3:0
Qollar: Stindl, 73, Raffael, 78, Herrnman, 90+2
“Borussiya” D – “Leypsiq” - 1:0
Qol: Obameyanq, 35
5 fevral
18:30 “Auqsburq” – “Verder”
20:30 “Ayntraxt” – “Darmştadt”
Turnir cədvəli
|
1.
|
Bavariya
|
18
|
14
|
3
|
1
|
42:11
|
45
|
2.
|
Leipsiq
|
18
|
13
|
3
|
2
|
36:16
|
42
|
3.
|
Ayntraxt
|
18
|
9
|
5
|
4
|
23:15
|
32
|
4.
|
Borussiya D.
|
18
|
8
|
7
|
3
|
38:21
|
31
|
5.
|
Hoffenhaym
|
18
|
7
|
10
|
1
|
31:19
|
31
|
6.
|
Herta
|
18
|
9
|
3
|
6
|
26:21
|
30
|
7.
|
Köln
|
18
|
7
|
8
|
3
|
27:16
|
29
|
8.
|
Frayburq
|
18
|
8
|
2
|
8
|
24:30
|
26
|
9.
|
Bayer
|
18
|
7
|
3
|
8
|
28:28
|
24
|
10.
|
Mainz
|
18
|
6
|
4
|
8
|
27:31
|
22
|
11.
|
Şalke
|
18
|
6
|
3
|
9
|
21:20
|
21
|
12.
|
Auqsburq
|
18
|
5
|
6
|
7
|
15:20
|
21
|
13.
|
Borussiya M.
|
18
|
5
|
5
|
8
|
18:27
|
20
|
14.
|
Volfsburq
|
18
|
5
|
4
|
9
|
17:26
|
19
|
15.
|
Verder
|
18
|
4
|
4
|
10
|
22:38
|
16
|
16.
|
Inqolştadt
|
18
|
4
|
3
|
11
|
17:29
|
15
|
17.
|
Hamburq
|
18
|
3
|
4
|
11
|
15:35
|
13
|
18.
|
Darmştadt
|
18
|
2
|
3
|
13
|
12:36
|
9