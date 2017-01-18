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18 yanvar 2017. Çərşənbə

“Mercedes AMG” Valteri Bottas ilə müqavilə imzalayıb

İdman - - Oxunma sayı: 906
“Mercedes AMG” Valteri Bottas ilə müqavilə imzalayıb

Formula-1 üzrə “Mercedes AMG” komandası məşhur pilot Valteri Bottas ilə müqavilə imzalayıb. SİA-nın məlumatına görə, V.Bottas yeni mövsümdən Luis Hamiltonun komanda yoldaşı olacaq. Ötən mövsümü çempion kimi başa vuran Niko Rosberqin karyerasını başa vurması ilə “Mercedes AMG” yeni pilot axtarışına çıxmışdı.

Fernando Alonso, Niko Hulkenberq və Paskal Verlaynın “Mercedes AMG” ilə danışıqlar apardığı bildirilsə də, komanda seçiminin V.Bottas olduğunu açıqlamışdı.

2013-cü ildən “Williams” komandasında çıxış etmiş V.Bottas podiumda 9 dəfə yer alıb.
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