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13 yanvar 2017. Cümə

İspaniya kubokunda bütün 1/4 finalçılar bəlli oldu

İdman - - Oxunma sayı: 1354
İspaniya kubokunda bütün 1/4 finalçılar bəlli oldu

Futbol üzrə İspaniya Kral Kubokunda 1/8 finalın cavab oyunları başa çatıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, artıq 1/4 finala çıxmış 8 komandanın da adına aydınlıq gəlib. “Alaves”, “Alkorkon”, “Real Sosyedad”, “Atletiko” və “Barselona”dan sonra "Eybar", "Selta" və "Real" da yarımfinal uğrunda mübarizəyə qoşulublar.

 

İspaniya Kral Kuboku

1/8 final, cavab matçları

 

11 yanvar

 

“Alaves” – “Deportivo” – 1:1 (ilk oyun – 2:2)

Qollar: Mendez, 45 – Arribas, 62

 

“Kordoba” – “Alkorkon” – 1:2 (ilk oyun – 0:0)

Qollar: Piovakkari, 9 – Rodrigez, 51, Aleyxo, 68

 

“Vilyareal” – “Real Sosyedad” – 1:1 (ilk oyun – 1:3)

Qollar: Soriano, 45 – Oyarzabal, 15

 

“Atletiko” – “Las Palmas” – 2:3 (ilk oyun – 2:0)

Qollar: Qrizman, 49, Korrea, 61 – Livaxa, 57, 89, Qarsiya, 90+3

 

“Barselona” – “Atletik” – 3:1 (ilk oyun – 1:2)

Qollar: Suarez, 35, Neymar, 48 (pen.), Messi, 78 – Saborit, 51

 

12 yanvar

“Selta Viqo” – “Valensiya” - 2:1 (ilk oyun – 4:1)

Qollar: Rossi, 61, Sisto, 90+3 - Araujo, 63

 

“Eybar” – “Osasuna” - 0:0 (ilk oyun – 3:0)

 

13 yanvar

“Sevilya” – “Real” - 3:3 (ilk oyun – 0:3)

Qollar: Danilo, 10 (öz qapısına), Yovetiç, 53, İborra, 78 - Asensio, 48, Ramos, 82 (pen.), Benzema, 90+3

Mətləb Salahov
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