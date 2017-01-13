İspaniya kubokunda bütün 1/4 finalçılar bəlli oldu

Futbol üzrə İspaniya Kral Kubokunda 1/8 finalın cavab oyunları başa çatıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, artıq 1/4 finala çıxmış 8 komandanın da adına aydınlıq gəlib. “Alaves”, “Alkorkon”, “Real Sosyedad”, “Atletiko” və “Barselona”dan sonra "Eybar", "Selta" və "Real" da yarımfinal uğrunda mübarizəyə qoşulublar.
İspaniya Kral Kuboku
1/8 final, cavab matçları
11 yanvar
“Alaves” – “Deportivo” – 1:1 (ilk oyun – 2:2)
Qollar: Mendez, 45 – Arribas, 62
“Kordoba” – “Alkorkon” – 1:2 (ilk oyun – 0:0)
Qollar: Piovakkari, 9 – Rodrigez, 51, Aleyxo, 68
“Vilyareal” – “Real Sosyedad” – 1:1 (ilk oyun – 1:3)
Qollar: Soriano, 45 – Oyarzabal, 15
“Atletiko” – “Las Palmas” – 2:3 (ilk oyun – 2:0)
Qollar: Qrizman, 49, Korrea, 61 – Livaxa, 57, 89, Qarsiya, 90+3
“Barselona” – “Atletik” – 3:1 (ilk oyun – 1:2)
Qollar: Suarez, 35, Neymar, 48 (pen.), Messi, 78 – Saborit, 51
12 yanvar
“Selta Viqo” – “Valensiya” - 2:1 (ilk oyun – 4:1)
“Eybar” – “Osasuna” - 0:0 (ilk oyun – 3:0)
13 yanvar
“Sevilya” – “Real” - 3:3 (ilk oyun – 0:3)
Qollar: Danilo, 10 (öz qapısına), Yovetiç, 53, İborra, 78 - Asensio, 48, Ramos, 82 (pen.), Benzema, 90+3