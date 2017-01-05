"Real" "Sevilya"nı darmadağın etdi

İspaniya kubokunda 1/8 finalın ilk oyunları davam edir. Qol.az-ın məlumatına görə, dünən keçirilən görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
"Real" (Madrid) - "Sevilya" - 3:0
Qollar: Xames Rodriqes, 11, Rafael Varan, 29, Xames Rodriqes, 44-pen
"Alkorkon" - "Kordoba" - 0:0
"Real Sosyedad" - "Vilyareal" - 3:1
Qollar: Villian Joze, 17 (1:0), Karlos Vela, 33 (2:0), Mikel Oiarzabal, 73 (3:0), Manuel Trigueros, 77 (3:1)
3 yanvar
"Osasuna" - "Eybar" - 0:3
"Valensiya" - "Selta" - 1:4
4 yanvar
"Deportivo" - "Alaves" - 2:2
"Las Palmas" - "Atletiko" - 0:2
6 yanvar
00:15. "Atletik" (Bilbao) - "Barselona"