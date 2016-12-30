Türkiyə Kubokunda darmadağın

Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda qrup mərhələsinin oyunları davam edir. SİA-nın məlumatına görə, bu tur “Fənərbaxça” “Menemen Belediyespor”u qəbul edib. Oyun İstanbul klubunun böyükhesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 6:0. Eyni hesabla “Gənclərbirliyi” “Amedspor”u üstələyib. "Kızılcabolukspor" - "Trabzonspor" və "Bursaspor" - "Aydınspor" oyunlarında 1:1 hesablı bərabəlik qeydə alınıb. “Osmanlıspor” isə səfərdə “Şanlıurfaspor”u məğlub edib - 3:0.
A qrupu
“Şanlıurfaspor” – “Osmanlıspor” – 0:3
Qollar: Bayir, 53, Caqiran, 79, Kilicaslan, 84
C qrupu
“Fənərbaxça” – “Menemen Belediyəspor” – 6:0
Qollar: Fernandao, 37, 67, 79, Şkrtel, 41, Karakoç, 69, Stok, 85
“Gənclərbirliyi” – “Amedspor” - 6:0
Qollar: Milinkoviç, 1, 12, Oğuz, 15, Ovusu, 47, Oğuz, 60, Muriqi, 82
H qrupu
"Kızılcabolukspor" - "Trabzonspor" - 1:1
Qollar: Okay Yokuslu, 17 (0:1), Emir Can Sayar, 89 (1:1)
G qrupu
"Bursaspor" - "Aydınspor" -1:1
Qollar: Sercan Yıldırım, 43 (1:1), Berat Ali Genc, 61 (1:1)