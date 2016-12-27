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27 dekabr 2016. Çərşənbə axşamı

"Fənərbaxça" Trabzonda kükrədi!

İdman - - Oxunma sayı: 536
"Fənərbaxça" Trabzonda kükrədi!

Futbol üzrə Türkiyə superliqasında 16-cı tura yekun vurulub. Turun son oyununda dünən axşam "Trabzonspor"  "Fənərbaxça"nı qəbul edib. Görüş İstanbul klubunun 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

"Trabzonspor" - "Fənərbaxça" - 0:3
Qollar: Fernandao, 29-pen, Mussa Sou, 40, Jeremein Lens, 67

"Trabzonspor"da çıxış edən millimizin futbolçusu Ramil Şeydayev sözügedən görüşdə oynamayıb. O, 18-liyə daxil edilməyib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Başakşehir

16

10

6

0

31:11

36

      

2.

Beşiktaş

16

10

5

1

28:13

35

      

3.

Qalatasaray

16

10

3

3

30:16

33

      

4.

Fənərbaxça

16

9

4

3

34:12

31

      

5.

Bursaspor

16

8

3

5

20:17

27

      

6.

Osmanlıspor

16

6

8

2

21:16

26

      

7.

Konyaspor

16

6

6

4

20:16

24

      

8.

Gənclərbirliyi

16

5

7

4

16:12

22

      

9.

Antalyaspor

16

6

4

6

16:20

22

      

10.

Akhisar

16

5

5

6

11:17

20

      

11.

Karabükspor

16

5

3

8

19:25

18

      

12.

Kasımpasa

16

5

3

8

18:25

18

      

13.

Trabzonspor

16

5

3

8

12:20

18

      

14.

Alanyaspor

16

5

3

8

22:31

18

      

15.

Rizəspor

16

3

4

9

15:27

13

      

16.

Kayserispor

16

3

3

10

14:26

12

      

17.

Qaziantepspor

16

3

2

11

15:27

11

      

18.

Adanaspor

16

2

4

10

13:24

10

 

Mətləb Salahov
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