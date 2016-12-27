"Fənərbaxça" Trabzonda kükrədi!

Futbol üzrə Türkiyə superliqasında 16-cı tura yekun vurulub. Turun son oyununda dünən axşam "Trabzonspor" "Fənərbaxça"nı qəbul edib. Görüş İstanbul klubunun 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Trabzonspor" - "Fənərbaxça" - 0:3
Qollar: Fernandao, 29-pen, Mussa Sou, 40, Jeremein Lens, 67
"Trabzonspor"da çıxış edən millimizin futbolçusu Ramil Şeydayev sözügedən görüşdə oynamayıb. O, 18-liyə daxil edilməyib.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Başakşehir
|
16
|
10
|
6
|
0
|
31:11
|
36
|
|
2.
|
Beşiktaş
|
16
|
10
|
5
|
1
|
28:13
|
35
|
|
3.
|
Qalatasaray
|
16
|
10
|
3
|
3
|
30:16
|
33
|
|
4.
|
Fənərbaxça
|
16
|
9
|
4
|
3
|
34:12
|
31
|
|
5.
|
Bursaspor
|
16
|
8
|
3
|
5
|
20:17
|
27
|
|
6.
|
Osmanlıspor
|
16
|
6
|
8
|
2
|
21:16
|
26
|
|
7.
|
Konyaspor
|
16
|
6
|
6
|
4
|
20:16
|
24
|
|
8.
|
Gənclərbirliyi
|
16
|
5
|
7
|
4
|
16:12
|
22
|
|
9.
|
Antalyaspor
|
16
|
6
|
4
|
6
|
16:20
|
22
|
|
10.
|
Akhisar
|
16
|
5
|
5
|
6
|
11:17
|
20
|
|
11.
|
Karabükspor
|
16
|
5
|
3
|
8
|
19:25
|
18
|
|
12.
|
Kasımpasa
|
16
|
5
|
3
|
8
|
18:25
|
18
|
|
13.
|
Trabzonspor
|
16
|
5
|
3
|
8
|
12:20
|
18
|
|
14.
|
Alanyaspor
|
16
|
5
|
3
|
8
|
22:31
|
18
|
|
15.
|
Rizəspor
|
16
|
3
|
4
|
9
|
15:27
|
13
|
|
16.
|
Kayserispor
|
16
|
3
|
3
|
10
|
14:26
|
12
|
|
17.
|
Qaziantepspor
|
16
|
3
|
2
|
11
|
15:27
|
11
|
|
18.
|
Adanaspor
|
16
|
2
|
4
|
10
|
13:24
|
10