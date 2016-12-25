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25 dekabr 2016. Bazar günü

"Beşiktaş" Türkiyə superliqasında növbəti qələbəsini qazandı

İdman - - Oxunma sayı: 841
"Beşiktaş" Türkiyə superliqasında növbəti qələbəsini qazandı

Futbol üzrə Türkiyə superliqasında 16-cı tura start verilib. Dünən axşam keçirilən oyunlarda aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

24 dekabr

Türkiyə supeliqası, 16-cı tur

"Adanaspor" - "İstanbul Başakşehir" - 1:1
Qollar:Josep Attamah, 43 (0:1), Magaye Gueye, 52 (1:1)

"Beşiktaş" - "Qazitantepspor" - 1:0
Qol: Vensan Abubakar, 41

25 dekabr

“Rizəspor” – “Osmanlıspor”
“Akhisar” – “Konyaspor” 
“Kayserispor” – “Karabükspor” 
“Antalyaspor” – “Kasımpaşa”
“Qalatasaray” – “Alanyaspor”
 
26 dekabr

“Gənclərbirliyi” – “Bursaspor”
“Trabzonspor” – “Fənərbaxça”

 

1.

Başakşehir

16

10

6

0

31:11

36

      

2.

Beşiktaş

16

10

5

1

28:13

35

      

3.

Qalatasaray

15

9

3

3

25:15

30

      

4.

Fənərbaxça

15

8

4

3

31:12

28

      

5.

Bursaspor

15

8

3

4

19:14

27

      

6.

Konyaspor

15

6

6

3

20:15

24

      

7.

Osmanlıspor

15

5

8

2

20:16

23

      

8.

Gənclərbirliyi

15

4

7

4

13:11

19

      

9.

Antalyaspor

15

5

4

6

14:19

19

      

10.

Kardemir Karabuk

15

5

3

7

19:23

18

      

11.

Alanyaspor

15

5

3

7

21:26

18

      

12.

Trabzonspor

15

5

3

7

12:17

18

      

13.

Kasımpasa

15

5

3

7

17:23

18

      

14.

Akhisar

15

4

5

6

10:17

17

      

15.

Rizespor

15

3

4

8

15:26

13

      

16.

Qaziantepspor

16

3

2

11

15:27

11

      

17.

Adanaspor AS

16

2

4

10

13:24

10

      

18.

Kayserispor

15

2

3

10

12:26

9

  

 

Mətləb Salahov
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