"Beşiktaş" Türkiyə superliqasında növbəti qələbəsini qazandı

Futbol üzrə Türkiyə superliqasında 16-cı tura start verilib. Dünən axşam keçirilən oyunlarda aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
24 dekabr
Türkiyə supeliqası, 16-cı tur
"Adanaspor" - "İstanbul Başakşehir" - 1:1
Qollar:Josep Attamah, 43 (0:1), Magaye Gueye, 52 (1:1)
"Beşiktaş" - "Qazitantepspor" - 1:0
Qol: Vensan Abubakar, 41
25 dekabr
“Rizəspor” – “Osmanlıspor”
“Akhisar” – “Konyaspor”
“Kayserispor” – “Karabükspor”
“Antalyaspor” – “Kasımpaşa”
“Qalatasaray” – “Alanyaspor”
26 dekabr
“Gənclərbirliyi” – “Bursaspor”
“Trabzonspor” – “Fənərbaxça”
|
1.
|
Başakşehir
|
16
|
10
|
6
|
0
|
31:11
|
36
|
|
2.
|
Beşiktaş
|
16
|
10
|
5
|
1
|
28:13
|
35
|
|
3.
|
Qalatasaray
|
15
|
9
|
3
|
3
|
25:15
|
30
|
|
4.
|
Fənərbaxça
|
15
|
8
|
4
|
3
|
31:12
|
28
|
|
5.
|
Bursaspor
|
15
|
8
|
3
|
4
|
19:14
|
27
|
|
6.
|
Konyaspor
|
15
|
6
|
6
|
3
|
20:15
|
24
|
|
7.
|
Osmanlıspor
|
15
|
5
|
8
|
2
|
20:16
|
23
|
|
8.
|
Gənclərbirliyi
|
15
|
4
|
7
|
4
|
13:11
|
19
|
|
9.
|
Antalyaspor
|
15
|
5
|
4
|
6
|
14:19
|
19
|
|
10.
|
Kardemir Karabuk
|
15
|
5
|
3
|
7
|
19:23
|
18
|
|
11.
|
Alanyaspor
|
15
|
5
|
3
|
7
|
21:26
|
18
|
|
12.
|
Trabzonspor
|
15
|
5
|
3
|
7
|
12:17
|
18
|
|
13.
|
Kasımpasa
|
15
|
5
|
3
|
7
|
17:23
|
18
|
|
14.
|
Akhisar
|
15
|
4
|
5
|
6
|
10:17
|
17
|
|
15.
|
Rizespor
|
15
|
3
|
4
|
8
|
15:26
|
13
|
|
16.
|
Qaziantepspor
|
16
|
3
|
2
|
11
|
15:27
|
11
|
|
17.
|
Adanaspor AS
|
16
|
2
|
4
|
10
|
13:24
|
10
|
|
18.
|
Kayserispor
|
15
|
2
|
3
|
10
|
12:26
|
9
|