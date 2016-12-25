UEFA bu ilin kəşfi olan 11 yeni gənc futbolçunun adını açıqladı

UEFA bu ilin kəşfi olan 11 yeni istedadlı gənc futbolçunun adını açıqlayıb. UEFA-nın yaydığı xəbərə görə, siyahıda aşağıda adları qeyd olunan oyunçular yer alıb:
Qapıçı: Alfons Areola (Fransa, PSJ)
Müdafiəçilər: Serxi Roberto (İspaniya, "Barselona") , Samuel Yumtiti (İspaniya, "Barselona"), Viktor Lindelef (Portuqaliya, "Benfika")
Yarımmüdafiəçilər: Toma Lemar (Fransa, "Monako"), Coşua Kimmix (Almaniya, "Bavariya"), Renatu Sançeş (Almaniya, "Bavariya"), Rafael Qerreyru (Almaniya, " Borussiya" Dortmund)
Hücumçular: Kristian Pulişiç (Almaniya, " Borussiya" Dortmund), Andre Silva (Portuqaliya, "Portu"), Usman Dembele (Almaniya, " Borussiya" Dortmund).
Qeyd edək ki, ilin kəşfi olan baş məşqçi isə "Real"ın çalışdırıcısı Zinəddin Zidan seçilib.