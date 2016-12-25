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25 dekabr 2016. Bazar günü

UEFA bu ilin kəşfi olan 11 yeni gənc futbolçunun adını açıqladı

İdman - - Oxunma sayı: 302
UEFA bu ilin kəşfi olan 11 yeni gənc futbolçunun adını açıqladı

UEFA bu ilin kəşfi olan 11 yeni istedadlı gənc futbolçunun adını açıqlayıb. UEFA-nın yaydığı xəbərə görə,  siyahıda aşağıda adları qeyd olunan oyunçular yer alıb:

Qapıçı: Alfons Areola (Fransa, PSJ)

Müdafiəçilər: Serxi Roberto (İspaniya, "Barselona") , Samuel Yumtiti (İspaniya, "Barselona"), Viktor Lindelef (Portuqaliya, "Benfika")

Yarımmüdafiəçilər: Toma Lemar (Fransa, "Monako"), Coşua Kimmix (Almaniya, "Bavariya"), Renatu Sançeş (Almaniya, "Bavariya"), Rafael Qerreyru (Almaniya, " Borussiya" Dortmund)

Hücumçular: Kristian Pulişiç (Almaniya, " Borussiya" Dortmund), Andre Silva (Portuqaliya, "Portu"), Usman Dembele (Almaniya, " Borussiya" Dortmund).

Qeyd edək ki, ilin kəşfi olan baş məşqçi isə "Real"ın çalışdırıcısı Zinəddin Zidan seçilib.

Mətləb Salahov
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