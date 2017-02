"Oskar" film mükafatlarına hansı məşhurlar sahib oldu? SİYAHI-FOTOLAR

Hollivudda "Dolby Theatre"də 89-cu "Oskar" film mükafatları sahiblərinə təqdim olunub. SİA -nın xarici mətbuata istinadən məlumatına görə, gecənin aparıcısı Cimmi Kimmel olub. Mərasim Castin Timberleykin ifası ilə başlayıb.

Gecədə mükafata layiq görülənlərin siyahısını təqdim edirik:

Ən yaxşı film: "Moonlight"

Ən yaxşı rejissor: "La La Land", Damien Chazelle

Ən yaxşı aktyor: Cassey Affleck, "Manchester By The Sea"

Ən yaxşı aktrisa: Emma Stone, "La La Land"

İkinci planda ən yaxşı aktyor: Maherhala Ali, "Moonlight"

İkinci planda ən yaxşı aktrisa: Viola Davis, "Fences"

Ən yaxşı ssenari: "Manchester by the Sea" – Kenneth Lonergan

Ən yaxşı adaptasiya olunmuş film ssenarisi: "Moonlight"

Ən yaxşı animasiya filmi: "Zootopia"

Ən yaxşı xarici film: "The Salesman", İran

Ən yaxşı sənədli film: "O.J: Made in America"

Ən yaxşı qısa sənədli film: "The White Helmets"

Ən yaxşı qısa film: "Sing"

Ən yaxşı qısa animasiya filmi: "Piper"

Ən yaxşı film musiqisi: "La La Land"

Ən yaxşı film mahnısı: "City Of Stars" - La La Land

Ən yaxşı səs montajı: "Arrival"

Ən yaxşı səsləndirmə: "Hacksaw Ridge"

Ən yaxşı rəssam və dekor işi: "La La Land"

Ən yaxşı operator işi (cinematography): "La La Land"

Ən yaxşı qrim və saç düzümü: "Suicide Squad"

Ən yaxşı kostyum dizaynı: "Fantastic Beeast and Where to Find Them"

Ən yaxşı montaj: "Hacksaw Ridge"

Ən yaxşı vizual effektlər: "The Jungle Book"