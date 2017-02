Azərbaycanlı model Kaliforniyada səhnəyə çıxacaq FOTOLAR

Əslən azərbaycanlı olan model-müğənni Stefano Suaros Kaliforniyada möhtəşəm moda həftəsinin açılışını yeni mahnısı ilə açacaq. SİA -nın məlumatına görə, bəstə "İt is for you" adlanır. Müğənni bu mahnını xüsusi olaraq martın 11-də Californiyada keçiriləcək "Style Fasihion week"in açılışında ifa üçün ərsəyə gətirilib. Stefano gecədə öncə müğənni kimi çıxışını edəndən sonra, podiuma çıxacaq.