"Brit Awards-2017" mərasimində hansı məşhurlar mükafatlandırıldı? FOTOLAR

Londonda ənənəvi "Brit Awards-2017" mükafatlandırma mərasimi keçirilib. SİA -nın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, gecədə Keti Perri, Natalya Vodyanova, Rita Ora, Bruklin Bekhem, Robbi Uilyams, Kris Martin, "Coldplay" və digərləri iştirak edib.

Bu il mükafatı qazananların siyahısını təqdim edirik:

Ən yaxşı britaniyalı kişi ifaçı - Devid Boui

Ən yaxşı britaniyalı qadın ifaçı - Emeli Sande

Ən yaxşı britaniyalı qrup - "The 1975"

İlin yüksəlişi - "Rag’n’Bone Man"

İlin beynəlxalq uğuru - Adel

Ən yaxşı sinql - "Shout Out To My Ex" - "Little Mix" qrupu

Ən yaxşı albom - "Blackstar", Devid Boui

Ən yaxşı beynəlxalq kişi müğənni - Dreyk

Ən yaxşı beynəlxalq qadın müğənni - Beyons

Ən yaxşı beynəlxalq qrup - "A Tribe Called Quest"

Ən yaxşı Britaniya klipi - "History" – One Direction