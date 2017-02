Bred Coliyə əsəbiləşdi: "Həyatda da aktrisalıq edir"

Ancelina Coli Kambocada çəkdiyi "Birinci mənim atamı öldürdülər: Kamboca qızının xatirələri" ("First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers") filmini təqdim edib. Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, A.Coli ilk dəfə aktyor Bred Pitlə boşanması haqqında danışıb və ağlayıb. Lakin Bred Colinin bu müsahibəsinin yalan olduğunu, onun həyatda da aktrisalıq etdiyini bildirib:

“Bu müsahibəyə əsəbiləşdim. Ayrılığı o, özü istəyib. İndi niyə ağlayır ki. Sadəcə bizim indi bir problemimiz var, o da uşaqlar üzərində himayədarlıq”.