Dövlət Departamentində yeni administrasiyanın xarici siyasəti müzakirə edilib

Dövlət Departamentində ABŞ-ın yeni administrasiyasından xarici siyasət gözləntilərə dair konfrans keçirilib. SİA -ya ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyindən verilən məlumata görə, Amerika Xarici Siyasi Xidməti Assosiasiyası (The Associates of the American Foreign Service Worldwide) tərəfindən təşkil edilən konfransın əsas məqsədi Vaşinqtonda akkreditə olunmuş diplomat və ekspertlərin iştirakı ilə məsələ üzrə fikir mübadiləsinin aparılması olub.