Xəbərdarlıq: İfrat qaçış "idman etməmək qədər zərərlidir"

İfrat qaçmaq, ayağınıza ümumiyyətlə qaçış ayaqqabıları geyinməmək qədər ziyanlıdır, "Journal of the American College of Cardiology" elmi məcmuəsində dərc olunmuş bir hesabatda deyilir. Alimlər qaçış idmanı ilə məşğul olan və olmayan 1000 sağlam şəxs üzərində 12 il müddətində tədqiqat aparıblar. Həftədə müntəzəm olaraq iki saat yarım qaçışla məşğul olanların bu müddətdə ölüm riski çox aşağı olub. Lakin həftədə dörd saat qaçanlar təcrübə müddətində ən yüksək ölüm riski ilə üzləşiblər.



"Yuxarı limit"



Danimarkada aparılmış təcrübənin gedişində adamların doldurduqları sorğu vərəqlərinin öyrənilməsi göstərib ki, qaçmaq üçün ən yaxşı sürət saatda 8 kilometrdir və ən yaxşı variant həftədə üç dəfə və ya bütünlükdə 2 saat yarım qaçmaqdır. Daha intensiv qaçışla – həftədə üç dəfədən daha çox və saatda 10 kilometrdən daha sürətli qaçışla məşğul olanların ölüm riski, heç idman etməyənlərin ölüm riski qədər olub.



Kopenhagendəki Frederiksberg Xəstəxanasından tədqiqatçı Jacob Louis Marott deyir ki, "sağlamlığınız üçün o qədər də çox hərəkət etməyinizə ehtiyac yoxdur". "Və yəqin ki, bu qədər yüklənməməlisiniz", o əlavə edir. "Dünyada heç bir idman təlimatı salamatlıq üçün yuxarı limit qoymur, lakin belə bir limit yəqin ki, mövcuddur". Alimlər hələ tam əmin deyillər, lakin ehtimal edirlər ki, ifrat idman ürəyin işini ciddi təsirləndirir.



"İdman yerişi"



Hesabatda deyilir ki, "uzunmüddətli ifrat fiziki hərəkətlər ürəyin və arteriyaların patoloji struktur dəyişikliklərinə səbəb ola bilər". Britaniya Ürək Fondundan (British Heart Foundation) ürək xəstəlikləri həkimi Maureen Talbot deyir: "Bu təcrübə göstərib ki, siz ürəyinizi sağlam saxlamaq üçün marafon qaçışları etməməlisiniz. Yüngül və ya orta sürətli qaçışın, tamamilə hərəkətsiz həyatdan və ya ifrat qaçmaqdan daha faydalı olduğu və bəlkə də ömrünüzü uzatdığı bəlli olub.



"Milli təlimatlar bizə bir həftə ərzində 150 dəqiqə orta intensivliyi olan fiziki fəaliyyət tövsiyə edir.



"Bəlkə də mübaliğəli səslənə bilər, amma qısa bir gəzinti də yaxşı idmandır. Və əgər siz tənbəllər şahısınızsa, elə bundan başlaya bilərsiniz".