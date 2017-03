Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsində bayram konserti FOTOLAR

Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Nizami Kino Mərkəzində 8 mart – Beynəlxalq Qadınlar gününə həsr olunmuş bayram konserti keçirilib. SİA -nın məlumatına görə, konsertdə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin rəisi Vuqar Zeynalov, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Elm, təhsil və gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Yaşar Əliyev, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov, əməkdar artist Anar Şuşalı, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin direktorları və digər qonaqlar iştirak ediblər.

Konsertdə G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin ifasında R.Rüstəmovun “Anacan”, R.Şəfəq “Hər yerdən vətən yaxşıdır”, T.Quliyev “Zibeydə”, M.Maqomayev “Azərbaycan”, Valerio Zelli “Vivo perlei”, Koren “Hallelujah”, Puccini “Laurettanin ariyası”, A.Çeşeroqova “Mama”, Percy Maytfield “Hit the road Jack”, Michael Jaskson “You are not alone”, Valerio Zelli “Vivo perlei” kimi Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib.

Sonda çıxışçılar 8 mart - Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə bütün qadınları təbrik edərək, Azərbaycanda qadınlara göstərilən dövlət qayğısından, onların cəmiyyətimizdə tutduqları yüksək mövqedən bəhs ediblər.