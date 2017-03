Cövdət Hacıyevin “Fortepiano üçün seçilmiş əsərləri”

Görkəmli bəstəkar, Azərbaycanın Xalq Artisti Cövdət Hacıyevin 100 illik yubileyi münasibətilə çapdan çıxmış “Fortepiano üçün seçilmiş əsərləri” kitabının birinci cildinin xülasəsi “Pianodao - The Way of Piano” portalında yerləşdirilib. SİA -nın məlumatına görə, xülasədə bəstəkarın yaradıcılığı haqqında məlumat verilib, nəşrdə yer alan əsərlərin İngiltərə Kral Musiqi Məktəbi Şurasının (ABRSM) müəyyənləşdirdiyi dərəcələr üzrə hansı səviyyəli pianoçuya uyğunluğu göstərilib.